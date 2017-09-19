Убийце ходока Иванова грозит до 15 лет тюрьмы

Известный юрист Алим Бишенов рассказал о возможном наказании для напавшего на легкоатлета Николая Иванова, если его признают виновным.

По информации СМИ, оперативники уже задержали подозреваемого. Им оказался приехавший из Чеченской республики мужчина 1992 года рождения.

«Если напавшего на Иванова признают виновным в убийстве, то по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В случае наличия квалифицирующих признаков обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В данном случае, скорее всего, квалификация будет по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Что касается выдачи тела, то оно может быть все еще необходимо для проведения экспертизы, поэтому следователь может запретить его выдачу до окончания следственных действий. В данном случае необходимо запросить у следователя основания задержки, и, если родственники посчитают, что их права нарушены, то можно обжаловать такое решение», – цитирует юриста «Газета.ru».