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Самба Соу: У фанатов ЦСКА и «Динамо» все по-доброму, но на поле друзей не бывает

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу пообщался с клубной пресс-службой перед матчем 11-го тура РФПЛ против ЦСКА, который состоится 23 сентября.

«Я знаю, что ЦСКА – один из ведущих клубов России, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ежегодно ставит перед собой задачу по завоеванию золотых медалей. Мне также рассказали, что если «Спартак» и «Зенит», с которыми мы играли ранее, это принципиальные оппоненты, отношения фанатов никак не назвать дружескими, то с армейцами как раз все мирно, по-доброму, и дерби в субботу пройдет в несколько иной атмосфере.

Однако на поле друзей не бывает, мы выйдем на матч точно с тем же настроем, что против и «Спартака», и «Зенита». Самое главное для «Динамо» – показать свою лучшую игру, тогда, уверен, сможем рассчитывать на победу. Очень надеюсь на поддержку наших замечательных болельщиков. При заполненных трибунах одержать победу нам будет гораздо проще. Приходите на футбол!», – цитирует игрока официальный сайт команды.

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