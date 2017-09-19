«Барселона» сообщила, что Дембеле пропустит 3,5 месяца из-за травмы
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
«Барселона»
обнародовала информацию о состоянии здоровья нападающего команды Усмана
Дембеле.
Сообщается,
что сегодня футболист успешно перенес операцию. У него диагностировали разрыв
мышцы левого бедра. Предположительный срок восстановления – 3,5 месяца. Дембеле
получил травму в матче против «Хетафе» в чемпионате Испании (2:1).
В
текущем сезоне 20-летний Усман Дембеле три матча за «Барселону» и сделал одну
результативную передачу.
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