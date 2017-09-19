«Барселона» сообщила, что Дембеле пропустит 3,5 месяца из-за травмы

«Барселона» обнародовала информацию о состоянии здоровья нападающего команды Усмана Дембеле.

Сообщается, что сегодня футболист успешно перенес операцию. У него диагностировали разрыв мышцы левого бедра. Предположительный срок восстановления – 3,5 месяца. Дембеле получил травму в матче против «Хетафе» в чемпионате Испании (2:1).

В текущем сезоне 20-летний Усман Дембеле три матча за «Барселону» и сделал одну результативную передачу.