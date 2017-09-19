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Южный победил Смита в первом раунде St. Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Михаил Южный в двух сетах обыграл австралийца Джона-Патрик Смита. 

Счет по сетам - 7:6 (8:6), 6:4. Во втором раунде Южный встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который был посеян под третьим номером и не принимал участие в первом раунде.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

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