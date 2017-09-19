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24 сентября во время турнира Bellator 183 будет объявлен следующий соперник Федора Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

24 сентября американская организация Bellator собирается объявить о следующем сопернике российского тяжеловеса Федора Емельяненко и о дате проведения поединка. Об этом стало известно «Советскому спорту».

Россиянин в качестве почетного гостя приглашен на турнир Bellator 183, который пройдет в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В главном поединке бойцовского шоу Бенсон Хендерсон сразится против Патрики Фрейре.

Первым 500 зрителям, которые купили билеты на турнир, подарят эксклюзивные фигурки Федора Емельяненко. По нашей информации, о следующем бое Федора будет объявлено в перерыве между боями основной сетки файткарда.

Напомним, что Емельяненко за свою карьеру в ММА провел 42 поединка, в которых одержал 36 побед, потерпел пять поражений. Еще один поединок с его участием носит статус «несостоявшегося».

Россиянин дебютировал в американской лиге 24 июня на турнире Bellator 180 в бою против американца Мэтта Митриона. Тот поединок завершился на 74-й секунде техническим нокаутом в пользу представителя США.

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Сергей Ващенко
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