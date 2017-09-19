Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Ломаченко: Головкин боксировал с лохами, а в бою с Альваресом ходил с одной комбинацией

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился впечатлениями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

«Весь бой он делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Весь бой ходил так. Он с лохами боксировал, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — цитирует Ломаченко Tribuna.com.

Напомним, что поединок Головкина и Альвареса завершился ничьей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Калинкин: Я вообще иногда не понимаю американских арбитров!Александр Калинкин: Я вообще иногда не понимаю американских арбитров!Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил недоумение работой судейАрбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеруКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Los Angeles Times, рефери Аделаида Бирд, отдавшая победу Саулю Альваресу в бою против Геннадия Головкина, возьмет паузу в карьере.Александр Зимин: Все ждали от Головкина убедительной победы, но ему чего-то не хватилоАлександр Зимин, бывший наставник Александра Поветкина и Дениса Лебедева, прокомментировал ничейный результат в бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.Чье? Ничье! Йо! Головкину и Альваресу предстоит «поговорить» еще разЧье? Ничье! Йо! Головкину и Альваресу предстоит «поговорить» еще разОбозреватель «Советского спорта» Александр Беленький поделился мнением о главном боксерском поединке этой осени.Мурат Гассиев: Головкину нет смысла проводить реванш с АльваресомРоссийский боксер Мурат Гассиев прокомментировал ничейный результат в бою между Геннадием Головкиным из Казахстана и представителем Мексики Саулем Альваресом.
Легкая атлетика
Убийце ходока Иванова грозит до 15 лет тюрьмы
Футбол
Марио Балотелли: Неймар, ты даже не должен просить пробивать пенальти
Бокс
Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября
MMA
Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в Bellator
все новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Василий Ломаченко
Василий Ломаченковсе новости