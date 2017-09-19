Василий Ломаченко: Головкин боксировал с лохами, а в бою с Альваресом ходил с одной комбинацией
Источник: Tribuna.comКомментарии
Чемпион мира
по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко
поделился впечатлениями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
«Весь бой он делал
все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше
ничего. Весь бой ходил так. Он с лохами боксировал, они с ним
что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал
и передавливал», — цитирует Ломаченко Tribuna.com.
Напомним, что поединок
Головкина и Альвареса завершился ничьей.
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