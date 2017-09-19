Василий Ломаченко: Головкин боксировал с лохами, а в бою с Альваресом ходил с одной комбинацией

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился впечатлениями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

«Весь бой он делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Весь бой ходил так. Он с лохами боксировал, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — цитирует Ломаченко Tribuna.com.

Напомним, что поединок Головкина и Альвареса завершился ничьей.