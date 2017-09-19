«Нефтехимик» интересуется Ягром

Интерес к знаменитому чешскому форварду Яромиру Ягру проявляет «Нефтехимик». Об этом сообщается в твиттере российского клуба.

«Мы очень интересуемся Ягром», – приводятся в твиттере слова генерального директора клуба Раиля Якупова.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.