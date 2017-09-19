«Нефтехимик» интересуется Ягром
Источник: ХК «Нефтяник»Комментарии
Интерес к знаменитому чешскому форварду Яромиру
Ягру проявляет «Нефтехимик». Об этом сообщается в твиттере российского клуба.
«Мы очень интересуемся Ягром», – приводятся в
твиттере слова генерального директора клуба Раиля Якупова.
В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.
«Мы очень интересуемся @68Jagr « - Раил Якупов— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 сентября 2017 г.
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