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«Нефтехимик» интересуется Ягром

Источник:  ХК «Нефтяник»Комментарии

Интерес к знаменитому чешскому форварду Яромиру Ягру проявляет «Нефтехимик». Об этом сообщается в твиттере российского клуба.

 «Мы очень интересуемся Ягром», – приводятся в твиттере слова генерального директора клуба Раиля Якупова.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.

 

 

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