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Российские победители Олимпиады-2018 получат четыре миллиона рублей

Источник:  Официальный сайт Правительства РФКомментарии

Российские спортсмены, которые завоюют золото зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), получат четыре миллиона рублей. Такое решение приняло правительство РФ.

«Установлено вознаграждение российским спортсменам: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль», -говорится в распоряжении правительства.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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