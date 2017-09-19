Российские победители Олимпиады-2018 получат четыре миллиона рублей
Российские спортсмены, которые завоюют золото зимней
Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), получат четыре миллиона рублей. Такое
решение приняло правительство РФ.
«Установлено вознаграждение российским спортсменам: 4 млн
рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн
рублей – за бронзовую медаль», -говорится в распоряжении правительства.
Олимпиада пройдет с 9 по 25
февраля 2018 года.
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