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Riot Games пожертвует часть выручки с продажи образа чемпиона на благотворительность

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Riot Games сообщила, что выручка от продажи образа «Эш-чемпион» не только увеличит призовой фонд Чемпионата мира, но и пойдет на благотворительность.

Компания удвоит 25% выручки от продаж образа и сформирует из этих денег благотворительный фонд.

Собранные средства будут переданы в три крупные благотворительные организации:

• BasicNeeds (помогает людям, страдающим эпилепсией и заболеваниями психики, в странах с низким и средним уровнями дохода);

• Learning Equality (предоставляет доступ к высококачественным образовательным программам в населенных пунктах, где нет интернета);

• The Raspberry Pi Foundation (выпускает недорогие компьютеры для обучения и развлечения по всему миру).

После завершения Чемпионата мира, игроки проголосуют в поддержку одной из трех организаций. Организация с наибольшим количеством голосов получит 50% благотворительного фонда, а оставшиеся средства будут разделены поровну между двумя другими организациями.

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