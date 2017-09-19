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Промес вошел в расширенный состав сборной Голландии на матчи квалификации ЧМ-2018

Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Тренерский штаб сборной Голландии назвал расширенный состав на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. В него вошел полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Расширенный состав сборной Голландии:

Вратари: Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Барселона»), Мартин Стекеленбург («Эвертон»).

Защитники: Натан Аке («Борнмут»), Дейли Блинд («МЮ»), Уэсли Худт («Саутгемптон»), Маттиас де Лигт («Аякс»), Карим Рекик («Герта»), Кенни Тете («Лион»), Йоэл Велтман («Аякс»), Стефан Де Врей («Лацио»), Бруно Инди («Сток Сити»), Дарил Янмат («Уотфорд»), Тимоти Фосу-Менса («Кристал Пэлас»).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Марко ван Гинкел (ПСВ), Тонни де Вильена («Фейеноорд»), Дэви Преппер («Брайтон»), Уэсли Снейдер («Ницца»), Кевин Стротман («Рома»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Квинси Промес («Спартак»), Арьен Роббен («Бавария»), Йенс Торнстра («Фейенорд»), Дави Классен («Эвертон»), Джермейн Ленс («Бешикташ»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бас Дост («Спортинг» Лиссабон), Винсент Янссен («Фенербахче»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Стивен Бергхюйс («Фейенорд»), Клас-Ян Хунтелаар («Аякс»), Юрген Локадиа (ПСВ), Элджеро Элиа («Истанбул Башакшехир»), Райан Бабель («Бешикташ»).

7 октября сборная Голландии на выезде сыграет со сборной Белоруссии, а 10 октября – дома со сборной Швеции.

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Промес вошел в расширенный состав сборной Голландии на матчи квалификации ЧМ-2018
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