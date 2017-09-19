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MVP Евробаскета-2017 завершил международную карьеру

Источник:  The ScoreКомментарии

Защитник сборной Словении Горан Драгич принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«Достиг того, чего хотел. Выиграл золото, и сейчас подходящий момент, чтобы проститься с командой», – цитирует игрока The Score.

Напомним, баскетболист по итогам турнира получил титул MVP континентального первенства. В финальном матче турнира с сербами Драгич набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.

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