MVP Евробаскета-2017 завершил международную карьеру

Защитник сборной Словении Горан Драгич принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«Достиг того, чего хотел. Выиграл золото, и сейчас подходящий момент, чтобы проститься с командой», – цитирует игрока The Score.

Напомним, баскетболист по итогам турнира получил титул MVP континентального первенства. В финальном матче турнира с сербами Драгич набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.