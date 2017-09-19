«Спартак»: Команда не смогла вылететь в Краснодар. Когда состоится вылет, на данный момент неясно
Источник: ТАССКомментарии
Как сообщает ТАСС, московский «Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России против «Кубани».
«Команда не смогла вылететь вовремя в Краснодар по не зависящим от нее причинам. Когда вылет состоится, на данный момент неясно», – заявил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.
Напомним, матч 1/16 финала Кубка России между «Кубанью» и «Спартаком» пройдет в Краснодаре 20 сентября.
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