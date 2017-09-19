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Свидетели убийства Иванова: Спортсмен был пьян, приставал к девушкам

Источник:  Life.ruКомментарии

Как сообщает Life.ru, подозреваемый в убийстве 23-летнего российского ходока Николая Иванова и девушки, при которых произошел инцидент, рассказали другую версию случившегося, кардинально отличающуюся от того, что сообщили друзья спортсмена.

По словам девушек, одна из них попросила подозреваемого в убийстве встретить вместе с ней подругу, которая возвращалась домой поздно вечером. Они уже шли домой втроем, когда им и встретился Иванов с двумя друзьями в состоянии алкогольного опьянения. Один из друзей спортсмена протянул подозреваемому руку, но тот ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт. 

Иванов начал приставать к одной из девушек. Защищая себя и своих подруг, подозреваемый достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую. По пути в больницу легкоатлет умер.

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