Свидетели убийства Иванова: Спортсмен был пьян, приставал к девушкам

Как сообщает Life.ru, подозреваемый в убийстве 23-летнего российского ходока Николая Иванова и девушки, при которых произошел инцидент, рассказали другую версию случившегося, кардинально отличающуюся от того, что сообщили друзья спортсмена.

По словам девушек, одна из них попросила подозреваемого в убийстве встретить вместе с ней подругу, которая возвращалась домой поздно вечером. Они уже шли домой втроем, когда им и встретился Иванов с двумя друзьями в состоянии алкогольного опьянения. Один из друзей спортсмена протянул подозреваемому руку, но тот ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт.

Иванов начал приставать к одной из девушек. Защищая себя и своих подруг, подозреваемый достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую. По пути в больницу легкоатлет умер.