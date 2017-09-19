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Павел Колобков: Все пожелания сборной Ирана по базе на ЧМ-2018 будут учтены

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Виталий Колобков пообещал, что российская сторона учтет все пожелания сборной Ирана по базе, где команда будет располагаться во время чемпионата мира 2018 года.

«В настоящий момент сборная Ирана еще не определилась с тренировочной базой для размещения национальной команды. Хочу заверить, что все необходимые пожелания иранских футболистов, тренерского штаба и персонала будут обязательным образом учтены», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Ирана пробилась в финальную часть турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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