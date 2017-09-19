Алексей Игонин: Выполнит Кокорин норму Манчини? Это было бы событие

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о кураже Александра Кокорина.

- Кокорин разошелся. Он наберет ту норму голов, которую ему в шутку, а может и всерьез, предложил Манчини.

- Было бы здорово на это посмотреть. Это было бы большое событие. И мне нравится, с каким азартом он играет и получает удовольствие от забитых голов.

- Как Манчини удалось переформатировать Александра?

- Кокорин работал со многими тренерами, но почему это получилось у Манчини? Думаю, как принято говорить, он Саше поставил на место мозги. Что Кокорин хороший футболист, это мы давно знали. Просто у него была проблема с реализацией своих лучших качеств.

Если взять мой пример. Некоторые тренеры на меня влияли больше, некоторые меньше. Просто бывают «твои» тренеры, а бывают «не твои». Например, Бышовец вытащил из меня все, что во мне было, и дальше я на этом багаже и работал.