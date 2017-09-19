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Алексей Игонин: «Локомотив» играет на максимуме

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о гонке «Локомотива» за лидером. 

- «Локомотив» решил устроить гонку за лидером, он как-то с надрывом у него это получается.

- Мне всегда казалось, что «Локомотив» играет на максимуме. Тренер выжимает из такой команды все в начале чемпионата, затем пытается каким-то образом это удержать. Но изначально казалось, что запас прочности у команды не очень большой, чтобы всю дистанцию так пройти.

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