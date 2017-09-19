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«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость

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«Сельта» получила штраф за низкую посещаемость домашних матчей. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует mktesportivo, в Испании с нынешнего сезона клубы обязаны заполнять 70% мест на трибунах, которые показывает камера во время трансляции. Если это условие не выполняется, то клубам начисляются штрафные очки – два очка за заполняемость от 50% до 70% и четыре в том случае, если указанная трибуна не заполнена и на 50%. В соответствии со штрафными очками назначаются денежные штрафы.

Отметим, что домашний матч «Сельты» против «Реал Сосьедада» посетили 16 961 человек, а против «Алавеса» - 17 384 . Для недопущения дальнейших штрафов клуб принял решение снизить до 40 евро билеты на трибуну, находящуюся напротив трансляционной камеры.
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