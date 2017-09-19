Головкин вернется на ринг в декабре этого года и может встретиться с Котто

Том Леффлер, менеджер Геннадия Головкина, не исключает поединка с Мигелем Котто, отметив, что реванш с Саулем Альваресом может пройти в мае 2018 года.

«Он как-то сказал, что хочет драться с победителем пары Головкин – Альварес. Поэтому, пока это большой вопрос. Не знаю, что будет дальше, но если Сауль не выйдет на ринг до мая следующего года, то вполне возможно, что Мигель захочет боя с нами.

Геннадий собирается провести поединок в декабре. Возможно, весной мы проведем вторую встречу с мексиканцем. Мы не можем заставить его сделать это сейчас. Вообще, как мне кажется, Альварес принял бой из-за давления и больших денег», – цитирует менеджера BoxingScene.