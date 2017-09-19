Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс Калитвинцеву
В
случае отставки Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского «Динамо»
команду может возглавить Рашид Рахимов.
Как
сообщает Fcdin.com, «Динамо» рассматривает
вариант с Рахимовым, но руководство пока не делало ему предложений возглавить
команду. При этом тренер входит в шорт-лист претендентов на пост на случай,
если Юрию Калитвинцеву не удастся исправить ситуацию с результатами.
Приоритетной задачей сейчас является выход в следующий раунд
Кубка России. В случае провала этой миссии перестановки на тренерском мостике
станут вероятнее. Помимо Рахимова рассматривается еще ряд отечественных
специалистов, в том числе нынешний наставник дубля Дмитрий Хохлов.
Напомним, 20 сентября «Динамо» в 1/16 финала Кубка России
сыграет против «Спартака» из Нальчика. Начало в 18:30 по Москве.