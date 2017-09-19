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Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс Калитвинцеву

Источник:  Fcdin.comКомментарии

В случае отставки Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского «Динамо» команду может возглавить Рашид Рахимов.

Как сообщает Fcdin.com, «Динамо» рассматривает вариант с Рахимовым, но руководство пока не делало ему предложений возглавить команду. При этом тренер входит в шорт-лист претендентов на пост на случай, если Юрию Калитвинцеву не удастся исправить ситуацию с результатами. С потенциальными кандидатами были проведены переговоры.

Приоритетной задачей сейчас является выход в следующий раунд Кубка России. В случае провала этой миссии перестановки на тренерском мостике станут вероятнее. Помимо Рахимова рассматривается еще ряд отечественных специалистов, в том числе нынешний наставник дубля Дмитрий Хохлов.

Напомним, 20 сентября «Динамо» в 1/16 финала Кубка России сыграет против «Спартака» из Нальчика. Начало в 18:30 по Москве.

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