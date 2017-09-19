Виктор Троицки: В матче против Кузнецова в основном болели за него, но и меня поддерживали!

Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о победе над Андреем Кузнецовым в первом рауне St. Petersburg Open.



- Это непросто играть против теннисиста из страны, которая принимает турнир. Специфическая ситуация. Это был хороший матч, упорный. В основном болели за него, но и меня поддерживали! Для публики мы отыграли матч.

- На тай-брейке в первом сете вы не реализовали пять сетболов. Как все-таки удалось переломить ход?

- Да, на каком-то этапе я подумал, что сет для меня закончился. Но в этом и есть специфика тенниса: матч не заканчивается пока ты не выиграл последнее очко. В футболе, например, если ведешь 3:0, можно с уверенностью сказать, что ты матч выиграешь. В теннисе такого нет, - передает слова Троицки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.

Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.