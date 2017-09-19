Кузнецов проиграл Троицки в первом раунде St. Petersburg Open-2017
В матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.
Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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