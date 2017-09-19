Неймар требует от «ПСЖ» продать Кавани

Форвард «ПСЖ» Неймар добивается, чтобы руководство клуба продало его партнера по команде Эдинсона Кавани. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Сообщается, что Неймар лично обратился к президенту и владельцу клуба Нассер Аль-Хеллаифи. Он заявил президенту, что считает невозможным для себя сосуществование в одной команде с Кавани и хочет, чтобы уругвайца продали. Так как трансферное окно уже закрыто, трансфер может состояться только в январе, но в другой команде Эдинсон не смог бы играть в Лиге чемпионов, так как заигран за «ПСЖ».

Напомним, в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша. По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва.

На данный момент у Кавани семь голов, а у Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард «Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.