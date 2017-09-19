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Неймар требует от «ПСЖ» продать Кавани

Источник:  Sport.esКомментарии

Форвард «ПСЖ» Неймар добивается, чтобы руководство клуба продало его партнера по команде Эдинсона Кавани. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Сообщается, что Неймар лично обратился к президенту и владельцу клуба Нассер Аль-Хеллаифи. Он заявил президенту, что считает невозможным для себя сосуществование в одной команде с Кавани и хочет, чтобы уругвайца продали. Так как трансферное окно уже закрыто, трансфер может состояться только в январе, но в другой команде Эдинсон не смог бы играть в Лиге чемпионов, так как заигран за «ПСЖ».

Напомним, в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша. По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва.

На данный момент у Кавани семь голов, а у Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард «Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.

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