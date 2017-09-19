Арсен Венгер: Уэлбек выбыл из-за травмы до матчей сборных в октябре
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о
сроках восстановления нападающего Дэнни Уэлбека.
«Сегодня Дэнни пройдет обследование. Мы еще не знаем,
насколько серьезна его травма паха, но он точно выбыл до матчей сборных в
октябре. То же касается и Колена. Дебюши потихоньку восстанавливается. Озил тренировался, но пока не готов играть. У
него небольшое воспаление колена», - цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».
В текущем сезоне 26-летний Дэнни Уэлбек провел шесть матчей
за «Арсенал» и забил три мяча при одной голевой передаче.
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