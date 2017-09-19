Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Смит6:7, 4:6Южный
Хоккей  Торпедо3 : 1Куньлунь
Футбол  Болонья- : -Интер
Теннис  Кузнецов6:7, 6:7Троицки
Футбол  Шальке 040 : 0Бавария
Футбол  Барселона- : -Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кузнецов: Моя робость в игре с Троицки от недостатка побед

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился мнением о поражении от Виктора Троицки в первом рауне St. Petersburg Open.

- Что не получилось в матче с Троицки?
- Хороший вопрос. Временам не получались разные вещи. Неудачная игра на тай-брейке - главная причина поражения.

- На первом тай-брейке вы отыгрались c 1:6, показалось, что соперник психологически подломлен. Надо было сыграть иначе?
- Да, первый сет я играл робко, а при счете 6:6 надо было сыграть активнее. Но я понадеялся, что Виктор ошибется, потому что было видно, что он занервничал. В итоге, ошибся сам.

- Откуда эта робость?
- От недостаточного количества побед. Если честно, я даже по ним соскучился. На следующей неделе сыграю челленджер. Надеюсь, там смогу какие-то матчи набрать и концовка сезона сложится удачно, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки. 

Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Троицки: Между St. Petersburg Open и турниром Федерера выбрал бы Петербург!Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о турнире St. Petersburg Open.Виктор Троицки: В матче против Кузнецова в основном болели за него, но и меня поддерживали!Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о победе над Андреем Кузнецовым в первом рауне St. Petersburg Open.Андрей Кузнецов: Почему не играл в Кубке Дэвиса? Меня не пригласилиРоссийский теннисист Андрей Кузнецов рассказал, почему он не принял участие в Кубке Дэвиса.Кузнецов проиграл Троицки в первом раунде St. Petersburg Open-2017В матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.Михаил Южный: На US Open-2017 был самый близкий матч с Федерером, который я мог выигратьРоссийский теннисист Михаил Южный поделился мнением о победе над Джоном-Патрик Смитом в первом рауне St. Petersburg Open (7:6 (8:6), 6:4).
Бокс
Головкин вернется на ринг в декабре этого года и может встретиться с Котто
Футбол
«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость
Легкая атлетика
Свидетели убийства Иванова: Спортсмен был пьян, приставал к девушкам
Футбол
Алексей Игонин: Выполнит Кокорин норму Манчини? Это было бы событие
все новости
Виктор Троицки
Виктор Троицкивсе новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости