Андрей Кузнецов: Моя робость в игре с Троицки от недостатка побед

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился мнением о поражении от Виктора Троицки в первом рауне St. Petersburg Open.



- Что не получилось в матче с Троицки?

- Хороший вопрос. Временам не получались разные вещи. Неудачная игра на тай-брейке - главная причина поражения.

- На первом тай-брейке вы отыгрались c 1:6, показалось, что соперник психологически подломлен. Надо было сыграть иначе?

- Да, первый сет я играл робко, а при счете 6:6 надо было сыграть активнее. Но я понадеялся, что Виктор ошибется, потому что было видно, что он занервничал. В итоге, ошибся сам.

- Откуда эта робость?

- От недостаточного количества побед. Если честно, я даже по ним соскучился. На следующей неделе сыграю челленджер. Надеюсь, там смогу какие-то матчи набрать и концовка сезона сложится удачно, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.

Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.