Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Амкар».

«Начну с послематчевых замечаний Семина, которого уважаю. Вынужден согласиться с его словами. В эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил, и для Кирилла важно разобраться, почему это произошло. Возможно, он еще не вкатился в игру, а это шла первая минута. Безусловно, футболист «Амкара» фолил. Это нарушение не прямо, но косвенно привело к взятию ворот. Арбитр должен был реагировать.

На 87-й минуте нарушение на Эдере было. Безусловно, нужно было выносить жесткие дисциплинарные санкции, поскольку форвард вываливался на вратаря, выходил на ударную позицию и мог забить. Только это не пенальти, а штрафной. Судья ошибся», – заявил Будогосский в эфире программы «Свисток».