Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Амкар».
«Начну с послематчевых замечаний Семина, которого уважаю. Вынужден согласиться с его словами. В эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил, и для Кирилла важно разобраться, почему это произошло. Возможно, он еще не вкатился в игру, а это шла первая минута. Безусловно, футболист «Амкара» фолил. Это нарушение не прямо, но косвенно привело к взятию ворот. Арбитр должен был реагировать.
На 87-й минуте нарушение на Эдере было. Безусловно, нужно было выносить жесткие дисциплинарные санкции, поскольку форвард вываливался на вратаря, выходил на ударную позицию и мог забить. Только это не пенальти, а штрафной. Судья ошибся», – заявил Будогосский в эфире программы «Свисток».
GIF- Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЛокоАмкар 0:1 1' Михаил Гащенков pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция