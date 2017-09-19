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Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Амкар».

«Начну с послематчевых замечаний Семина, которого уважаю. Вынужден согласиться с его словами. В эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил, и для Кирилла важно разобраться, почему это произошло. Возможно, он еще не вкатился в игру, а это шла первая минута. Безусловно, футболист «Амкара» фолил. Это нарушение не прямо, но косвенно привело к взятию ворот. Арбитр должен был реагировать.

На 87-й минуте нарушение на Эдере было. Безусловно, нужно было выносить жесткие дисциплинарные санкции, поскольку форвард вываливался на вратаря, выходил на ударную позицию и мог забить. Только это не пенальти, а штрафной. Судья ошибся», – заявил Будогосский в эфире программы «Свисток».

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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