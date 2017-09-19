Андрей Кузнецов: Почему не играл в Кубке Дэвиса? Меня не пригласили

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал, почему он не принял участие в Кубке Дэвиса.



- Меня не пригласили. В изначальном составе я значился первым запасным на случай, если кто-то травмируется или заболеет. Такой был тренерский план, я только болел, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.

Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.