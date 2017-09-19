Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Смит6:7, 4:6Южный
Хоккей  Торпедо3 : 1Куньлунь
Футбол  Болонья- : -Интер
Теннис  Кузнецов6:7, 6:7Троицки
Футбол  Шальке 040 : 0Бавария
Футбол  Барселона- : -Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Себастьян Дриусси
Себастьян ДриуссиФото: ФК «Зенит»

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 10-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

За его гол в ворота «Уфы» проголосовали 17% читателей. Второе место занял еще один форвард питерской команды Александр Кокорин, за его гол отдали свои голоса 13,2% читателей. Третье место занял нападающий «Тосно» Антон Заболотный, забивший гол в ворота «Спартака», – 10,8%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив».Рыков перенес операцию и пропустит около месяцаЗащитник «Динамо» Владимир Рыков перенес операцию после перелома скуловой кости. Травму он получил в матче с тульским «Арсеналом».Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс КалитвинцевуВ случае отставки Юрия Калитвинцева с поста главного тренера московского «Динамо» команду может возглавить Рашид Рахимов.Не забывайте про Зобнина. Главное отличие «Спартака» от прошлого сезонаНе забывайте про Зобнина. Главное отличие «Спартака» от прошлого сезонаУ нынешнего «Спартака» и весеннего, выигравшего чемпионат, есть два больших отличия.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 10-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 10-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 10-го тура чемпионата России.
Бокс
Головкин вернется на ринг в декабре этого года и может встретиться с Котто
Футбол
«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость
Легкая атлетика
Свидетели убийства Иванова: Спортсмен был пьян, приставал к девушкам
Футбол
Алексей Игонин: Выполнит Кокорин норму Манчини? Это было бы событие
все новости
Себастьян Дриусси
Себастьян Дриуссивсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Антон Заболотный
Антон Заболотныйвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Гол тура
Гол тура