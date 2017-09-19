Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 10-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

За его гол в ворота «Уфы» проголосовали 17% читателей. Второе место занял еще один форвард питерской команды Александр Кокорин, за его гол отдали свои голоса 13,2% читателей. Третье место занял нападающий «Тосно» Антон Заболотный, забивший гол в ворота «Спартака», – 10,8%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.