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«Торпедо» одержало волевую победу в матче с «Куньлунем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Торпедо».

В первом периоде Андреас Турессон вывел гостей вперед. У торпедовцев отличились Евгений Мозер, Владимир Галузин и Каспарс Даугавиньш.

«Торпедо» набрало 19 очков и занимает пятое место на Западе. У «Куньлуня» 21 очко и четвертое место на Востоке.

21 августа «Кунльунь» на выезде сыграет с «Северсталью», а 23 августа – со «Спартаком». «Торпедо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Турессон (Ярвинен, Дефацио), 16:00 (0:1). Мозер (M. Zhukov, Ураков), 52:57 (1:1). Галузин (Паршин, Кундратек), 56:35 (2:1). Даугавиньш (Кундратек), 59:43 (3:1).

Место и дата

19 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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