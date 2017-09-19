«Торпедо» одержало волевую победу в матче с «Куньлунем»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Куньлунь
Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Торпедо».
В первом периоде Андреас Турессон вывел гостей вперед. У торпедовцев
отличились Евгений Мозер, Владимир Галузин и Каспарс Даугавиньш.
«Торпедо» набрало 19 очков и занимает пятое место на Западе.
У «Куньлуня» 21 очко и четвертое место на Востоке.
21 августа «Кунльунь» на выезде сыграет с «Северсталью», а 23
августа – со «Спартаком». «Торпедо»
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Матч
Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Турессон (Ярвинен, Дефацио), 16:00 (0:1). Мозер (M. Zhukov, Ураков), 52:57 (1:1). Галузин (Паршин, Кундратек), 56:35 (2:1). Даугавиньш (Кундратек), 59:43 (3:1).
Место и дата
19 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция