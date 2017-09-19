Виктор Троицки: Между St. Petersburg Open и турниром Федерера выбрал бы Петербург!

Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о турнире St. Petersburg Open.



- Многие говорят, что турнир перерос уровень 250. А по уровню вечеринки тоже так можно сказать?

- Если честно, этот турнир заслуживает большего. Это мой любимый турнир. Другие игроки придерживаются такого же мнения. Организаторы проводят невероятную работу. Даже вечеринка как спектакль! Мало турниров, где такое есть.

- В этом году параллельно проводится коммерческий турнир Laver Cup. Как вы относитесь к таким соревнованиям?

- Я не очень много знаю о нем. Знаю, что многие игроки поехали туда. И, конечно, это плохо, что из-за него топовые теннисисты не приехали в Петербург. St.Petersburg Open заслуживает их. Посмотрим, как публика отреагирует на Laver Cup, он проводится только первый раз. Но если бы я должен был выбирать, я бы выбрал Петербург! - передает слова Троицки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Андрей Кузнецов в двух сетах потерпел поражение от серба Виктора Троицки.

Счет по сетам - 6:7 (6), 6:7 (2) . Во втором раунде Троицки встретится с победителем пары Душан Лайович - Гвидо Пелья.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

Турнир Laver Cup организован при участии Роджера Федерера, в нем принимает участие сам Федерер, а также Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Доминик Тим, Александр Зверев, Томаш Бердых, Джек Сок, Ник Киргиос, Джон Изнер, Сэм Куэрри, Хуан Мартин Дель Потро и Денис Шаповалов.

