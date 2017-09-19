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«Спартак» отправился в Краснодар, Ребров остался в Москве

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Сегодня московский «Спартак» отправился в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».

Как стало известно ранее, вылет был запланирован на 16:30 мск, но по техническим причинам был перенесен на 21:00. 

Официальный сайт красно-белых сообщает, что на игру Массимо Каррера взял 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луис Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша. 

Отмечается, что в Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Эти футболисты будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе.

Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Также сообщается, что голкипер «Спартака» Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи» (23 сентября).

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