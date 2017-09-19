ЦСКА сыграет с «Авангардом» без Акинфеева, Дзагоева и других лидеров команды
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Как сообщает официальный сайт московского ЦСКА, сегодня столичный клуб отправился на игру 1/16 финала Кубка России с курским «Авангардом».
Отмечается, что в Москве осталась большая часть лидеров команды, в том числе капитан Игорь Акинфеев, а также Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий и Витиньо.
Полный список футболистов выглядит следующим образом:
Илья Помазун и Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Напомним, встреча пройдет 20 сентября в Курске. Начало матча – в 17:00 мск.
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