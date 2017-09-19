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«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются 16-летним нападающим «Дженоа» Пеллегри

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Форвард «Дженоа» Пьетро Пеллегри привлек внимание «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует  Il Secolo XIX, Антонио Конте и Хосеп Гвардиола хотят видеть юного итальянца в своей команде. На него также претендуют итальянские гранды – «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В текущем сезоне 16-летний Пьетро Пеллегри провел один матч за «Дженоа» и забил два мяча. Это произошло в игре с «Лацио» (2:3).

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