«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются 16-летним нападающим «Дженоа» Пеллегри
Форвард «Дженоа» Пьетро Пеллегри привлек внимание «Челси» и «Манчестер
Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Il
Secolo XIX, Антонио Конте и Хосеп Гвардиола хотят видеть юного итальянца в
своей команде. На него также претендуют итальянские гранды – «Интер», «Милан» и
«Ювентус».
В текущем сезоне 16-летний Пьетро Пеллегри провел один матч
за «Дженоа» и забил два мяча. Это произошло в игре с «Лацио» (2:3).
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