Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Смит6:7, 4:6Южный
Хоккей  Торпедо3 : 1Куньлунь
Футбол  Болонья1 : 0Интер
Теннис  Кузнецов6:7, 6:7Троицки
Футбол  Шальке 040 : 3Бавария
Футбол  Барселона0 : 0Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Монтоливо не сыграет за «Милан» в матче против СПАЛа

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо не сыграет в матче пятого тура чемпионата Италии против СПАЛа. Причина – травма игрока.

Как сообщает Football Italia, у Монтоливо небольшие мышечные проблемы, из-за которых главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не включил его в заявку на матч. Также не попал в заявку и Лука Антонелли, но впервые в сезоне туда был включен Габриэль Палетта.

Матч «Милан» - СПАЛ состоится 20 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются 16-летним нападающим «Дженоа» ПеллегриФорвард «Дженоа» Пьетро Пеллегри привлек внимание «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщают итальянские СМИ.Серия А. 5-й тур. «Болонья» - «Интер» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура чемпионата Италии по футболу.Массимилиано Аллегри: С «Фиорентиной» сыграет Щесны, Буффону дадим отдыхГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Фиорентиной». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре чемпионата Италии.Дембеле, Рэшфорд, Мбаппе и Доннарумма претендуют на звание лучшего молодого игрока ЕвропыСтали известны претенденты на звание лучшего игрока Европы в возрасте до 21 года.Этот школьник – главный герой Европы. Когда он забивал, его папа плакалЭтот школьник – главный герой Европы. Когда он забивал, его папа плакалПьетро Пеллегри из «Джено» – пора запоминать, скоро за него будут платить сотни миллионов.
Футбол
Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ
Футбол
Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)
Футбол
Неймар требует от «ПСЖ» продать Кавани
Футбол
Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс Калитвинцеву
все новости
СПАЛ
СПАЛкалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Риккардо Монтоливо
Риккардо Монтоливовсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости