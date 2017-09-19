Монтоливо не сыграет за «Милан» в матче против СПАЛа
Источник: Football ItaliaКомментарии
Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо не сыграет в матче
пятого тура чемпионата Италии против СПАЛа. Причина – травма игрока.
Как сообщает Football Italia, у Монтоливо небольшие мышечные проблемы,
из-за которых главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не включил его в заявку
на матч. Также не попал в заявку и Лука Антонелли, но впервые в сезоне туда был
включен Габриэль Палетта.
Матч «Милан» - СПАЛ состоится 20 сентября и начнется в 21:45
по Москве.
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