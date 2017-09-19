Монтоливо не сыграет за «Милан» в матче против СПАЛа

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо не сыграет в матче пятого тура чемпионата Италии против СПАЛа. Причина – травма игрока.

Как сообщает Football Italia, у Монтоливо небольшие мышечные проблемы, из-за которых главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла не включил его в заявку на матч. Также не попал в заявку и Лука Антонелли, но впервые в сезоне туда был включен Габриэль Палетта.

Матч «Милан» - СПАЛ состоится 20 сентября и начнется в 21:45 по Москве.