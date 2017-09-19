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Vega Squadron сыграет с заменой на квалификации к PGL Open Bucharest

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Vega Squadron сыграет на квалификации к турниру PGL Open Bucharest с игроком замены.

Вместо Айрата «Silent» Газиева выступит Бакыт «Zayac» Эмилжанов из команды MVP Revolution.

«Результаты состава по Dota 2 за последние две недели крайне неудовлетворительны, некоторые проблемы кроются внутри коллектива и, похоже, требуют кардинальных изменений, вплоть до замен. В ближайшие несколько дней мы будем пробовать несколько обновить состав, а сегодня вместо Silent в качестве запасного сыграет Zayac. Об окончательном решении и итоговом составе мы сообщим в самое ближайшее время», — прокомментровал спортивный директор Vega Squadron Георгий «drAmer» Фалеев.

Состав Vega Squadron на квалификацию к PGL Open Bucharest:

Илья «ALOHADANCE» Коробкин 
Сергей «G» Брагин 
Василий «AfterLife» Шишкин 
Семен «CemaTheSlayeR» Кривуля 
Бакыт «Zayac» Эмилжанов 

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