Vega Squadron сыграет с заменой на квалификации к PGL Open Bucharest

Vega Squadron сыграет на квалификации к турниру PGL Open Bucharest с игроком замены.



Вместо Айрата «Silent» Газиева выступит Бакыт «Zayac» Эмилжанов из команды MVP Revolution.



«Результаты состава по Dota 2 за последние две недели крайне неудовлетворительны, некоторые проблемы кроются внутри коллектива и, похоже, требуют кардинальных изменений, вплоть до замен. В ближайшие несколько дней мы будем пробовать несколько обновить состав, а сегодня вместо Silent в качестве запасного сыграет Zayac. Об окончательном решении и итоговом составе мы сообщим в самое ближайшее время», — прокомментровал спортивный директор Vega Squadron Георгий «drAmer» Фалеев.



Состав Vega Squadron на квалификацию к PGL Open Bucharest:



Илья «ALOHADANCE» Коробкин

Сергей «G» Брагин

Василий «AfterLife» Шишкин

Семен «CemaTheSlayeR» Кривуля

Бакыт «Zayac» Эмилжанов



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