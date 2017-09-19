Свитов дисквалифицирован на два матча за нарушение в матче с рижским «Динамо»

Капитан «Ак Барса» нападающий Александр Свитов получил дисквалификацию на два матча. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Сообщается, что игрок был наказан за нарушение в матче с рижским «Динамо». СДК КХЛ принял решение переквалифицировать его штраф на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею). Таким образом, за это он дисквалифицирован на один матч и получит денежный штраф.

Кроме того, так как Александр Свитов наказан дисциплинарным штрафом до конца игры во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/2018, он получил дисквалификацию еще на один матч, а также индивидуальный штраф.