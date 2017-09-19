Донской и Южный вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разряде
В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 в парном разряде пара Евгений Донской/Михаил Южный обыграла в трех сетах дуэт Михаил Елгин/Александр Кудрявцев.
Счет по сетам - 7:6 (5), 3:6, 10:2. Во втором раунде Донской и Южный встретятся с парой Николас Монро/Джон-Патрик Смит.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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