Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Смит6:7, 4:6Южный
Хоккей  Торпедо3 : 1Куньлунь
Футбол  Болонья1 : 0Интер
Теннис  Кузнецов6:7, 6:7Троицки
Футбол  Шальке 040 : 3Бавария
Футбол  Барселона0 : 0Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Донской и Южный вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разряде

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 в парном разряде пара Евгений Донской/Михаил Южный обыграла в трех сетах дуэт Михаил Елгин/Александр Кудрявцев.

Счет по сетам - 7:6 (5), 3:6, 10:2. Во втором раунде Донской и Южный встретятся с парой Николас Монро/Джон-Патрик Смит.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Южный: Буду играть еще год. И вернусь в Петербург!Михаил Южный: Буду играть еще год. И вернусь в Петербург!35-летний Южный приехал на St. Petersburg Open 16-й раз подряд и начал с победы. А после пообещал, что заканчивать карьеру не планирует.Виктор Троицки: Между St. Petersburg Open и турниром Федерера выбрал бы Петербург!Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о турнире St. Petersburg Open.Виктор Троицки: В матче против Кузнецова в основном болели за него, но и меня поддерживали!Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о победе над Андреем Кузнецовым в первом рауне St. Petersburg Open.Андрей Кузнецов: Почему не играл в Кубке Дэвиса? Меня не пригласилиРоссийский теннисист Андрей Кузнецов рассказал, почему он не принял участие в Кубке Дэвиса.Андрей Кузнецов: Моя робость в игре с Троицки от недостатка победРоссийский теннисист Андрей Кузнецов поделился мнением о поражении от Виктора Троицки в первом рауне St. Petersburg Open.
Футбол
Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ
Футбол
Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)
Футбол
Неймар требует от «ПСЖ» продать Кавани
Футбол
Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс Калитвинцеву
все новости
Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцеввсе новости
Михаил Елгин
Михаил Елгинвсе новости
Евгений Донской
Евгений Донскойвсе новости
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости