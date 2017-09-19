«Валенсия» разгромила «Малагу», Дзадза сделал хет-трик
Матч пятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и
«Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу
«Валенсии».
В составе победителей хет-трик сделал итальянский нападающий
Симоне Дзадза. Также отличились Санти Мина и Родриго.
«Валенсия» набрала девять очков и занимает третье место на
данный момент. У «Малаги» ноль очков и последнее место.
В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Реал
Сосьедадом», а «Малага» примет «Атлетик».
Чемпионат Испании. Примера
5-й тур
Матч
Голы
Мина 17 (1:0). Дзадза 55 (2:0). Дзадза 61 (3:0). Дзадза 63 (4:0). Родриго 86 (5:0).
Состав
Валенсия: Нето, Лато, Паулиста, Монтойя, Мурильо, Парехо (Максимович, 73), Кондогбиа (Перейра, 65), Солер, Дзадза (Родриго, 67), Мина, Гедеш
Малага: Роберто, Гонсалес Д. (Байсс, 70), Рикка, Эрнандес, Кифуэнтес, Ролон (Онтиверос, 62), Мула (Хуанпи, 60), Ресио, Родригес Х., Кузманович, Ролан
Предупреждения:
нет - Рикка, 83
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
19 сентября 21:00, Месталья, Онлайн-трансляция