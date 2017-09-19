Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Смит6:7, 4:6Южный
Хоккей  Торпедо3 : 1Куньлунь
Футбол  Болонья1 : 0Интер
Теннис  Кузнецов6:7, 6:7Троицки
Футбол  Шальке 040 : 3Бавария
Футбол  Барселона0 : 0Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Валенсия» разгромила «Малагу», Дзадза сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Валенсии».

В составе победителей хет-трик сделал итальянский нападающий Симоне Дзадза. Также отличились Санти Мина и Родриго.

«Валенсия» набрала девять очков и занимает третье место на данный момент. У «Малаги» ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а «Малага» примет «Атлетик».

Чемпионат Испании. Примера

5-й тур

Матч

Валенсия - Малага - 5:0 (1:0)

Голы

Мина 17 (1:0). Дзадза 55 (2:0). Дзадза 61 (3:0). Дзадза 63 (4:0). Родриго 86 (5:0).

Состав

Валенсия: Нето, Лато, Паулиста, Монтойя, Мурильо, Парехо (Максимович, 73), Кондогбиа (Перейра, 65), Солер, Дзадза (Родриго, 67), Мина, Гедеш

Малага: Роберто, Гонсалес Д. (Байсс, 70), Рикка, Эрнандес, Кифуэнтес, Ролон (Онтиверос, 62), Мула (Хуанпи, 60), Ресио, Родригес Х., Кузманович, Ролан

Предупреждения:

нет - Рикка, 83

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

19 сентября 21:00, Месталья, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Хетафе» Сибасаки выбыл на полтора месяца после травмы в матче с «Барселоной»Нападающий «Хетафе» Гаку Сибасаки пропустит около шести недель из-за травмы. Он повредил ногу в последнем матче против «Барселоны» в чемпионате Испании (1:2).Виллиан Жозе продлил контракт с «Реал Сосьедадом»Бразильский нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Примера. 5-й тур. «Валенсия» - «Малага», «Барселона» – «Эйбар» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу.«Сельта» оштрафована за низкую посещаемость«Сельта» получила штраф за низкую посещаемость домашних матчей. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» сообщила, что Дембеле пропустит 3,5 месяца из-за травмы«Барселона» обнародовала информацию о состоянии здоровья нападающего команды Усмана Дембеле.
Футбол
Дриусси стал автором лучшего гола 10-го тура РФПЛ
Футбол
Будогосский обозначил ошибки Левникова в матче «Локомотив» – «Амкар» (видео)
Футбол
Неймар требует от «ПСЖ» продать Кавани
Футбол
Руководство «Динамо» провело переговоры с Рахимовым, но дает шанс Калитвинцеву
все новости
Малага
Малагакалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Симоне Дзадза
Симоне Дзадзавсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости