«Валенсия» разгромила «Малагу», Дзадза сделал хет-трик

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Малагой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Валенсии».

В составе победителей хет-трик сделал итальянский нападающий Симоне Дзадза. Также отличились Санти Мина и Родриго.

«Валенсия» набрала девять очков и занимает третье место на данный момент. У «Малаги» ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а «Малага» примет «Атлетик».

Чемпионат Испании. Примера

5-й тур