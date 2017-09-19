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«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».

В составе победителей отличились Роберт Левандовски (с пенальти), Хамес Родригес и Артуро Видаль. «Бавария» с 12 очками на данный момент лидирует в чемпионате Германии. У «Шальке» девять очков и пятое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Вольфсбург», а «Шальке» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

5-й тур

Матч

Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)

Голы

Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер

Предупреждения:

Эмболо, 64 - Алькантара, 87

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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