«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»
Матч пятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Баварией»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».
В составе победителей отличились Роберт Левандовски (с
пенальти), Хамес Родригес и Артуро Видаль. «Бавария» с 12 очками на данный
момент лидирует в чемпионате Германии. У «Шальке» девять очков и пятое место.
В следующем туре «Бавария» примет «Вольфсбург», а «Шальке» на
выезде сыграет с «Хоффенхаймом».
Чемпионат Германии. Бундеслига
5-й тур
Матч
Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)
Голы
Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер
Предупреждения:
Эмболо, 64 - Алькантара, 87
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция