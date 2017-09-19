«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»

Матч пятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».

В составе победителей отличились Роберт Левандовски (с пенальти), Хамес Родригес и Артуро Видаль. «Бавария» с 12 очками на данный момент лидирует в чемпионате Германии. У «Шальке» девять очков и пятое место.

В следующем туре «Бавария» примет «Вольфсбург», а «Шальке» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

5-й тур