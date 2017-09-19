«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу»
Матч пятого тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «РБ
Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Аугсбурга».
Единственный мяч на четвертой минуте забил Михаэль Грегорич. «Аугсбург»
набрал десять очков и занимает третье место. У «РБ Лейпциг» семь очков и
восьмое место.
В следующем туре «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а «Аугсбург»
на выезде сыграет со «Штутгартом».
Чемпионат Германии. Бундеслига
5-й тур
Матч
Аугсбург - РБ Лейпциг - 1:0 (1:0)
Голы
Грегорич 4 (1:0).
Состав
Аугсбург: Хитц, Макс, Опаре, Хинтереггер, Гаувелёв, Байер, Хедира, Моравек (Хеллер, 63), Каиби, Грегорич (Ку Чжа Чол, 46), Финнбогасон (Кордова, 89)
РБ Лейпциг: Халстенберг, Орбан, Комппер (Ильзанкер, 46), Шмитц (Кайзер, 81), Кампль, Y. Mvogo, Демме, Забитцер, Вернер, Поульсен (Форсберг, 60), Брума
Предупреждения:
Моравек, 50; Байер, 78 - Забитцер, 52; Кампль, 77
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция