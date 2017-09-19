«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу»

Матч пятого тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Аугсбурга».

Единственный мяч на четвертой минуте забил Михаэль Грегорич. «Аугсбург» набрал десять очков и занимает третье место. У «РБ Лейпциг» семь очков и восьмое место.

В следующем туре «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт», а «Аугсбург» на выезде сыграет со «Штутгартом».

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5-й тур