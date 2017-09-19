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«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда Кубка английской лиги между «Лестером» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лестера».

В составе победителей отличились Синдзи Окадзаки и Ислам Слимани. Соперник «Лестера» по следующей стадии станет известен позднее.

Кубок английской лиги

3-й раунд

«Лестер» - «Ливерпуль» - 2:0

Голы: Окадзаки, 65, Слимани, 78

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