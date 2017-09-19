Базаревич продолжит работать со сборной России

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Мы не обсуждали контрактную историю. Обсуждали желание работать с командой дальше. Меня волновало только одно: что в своем интервью после Евробаскета Базаревич сказал, что хочет закончить. Для меня же было важным услышать, что Сергей Валерьянович хочет продолжать работу со сборной.

Принципиальное согласие его есть. Мы проговорили множество моментов. Каким видим наш состав в будущем, какой должна быть философия команды, куда, собственно, мы вообще идем. Очень хорошо поговорили о завершившемся турнире. И сошлись во мнении, что для нас важнее всего сейчас – построить правильный фундамент», - цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место.