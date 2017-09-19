Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Анжи
Футбол  Авангард Курск- : -ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Базаревич продолжит работать со сборной России

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич продолжит работу с командой. Об этом сообщил президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Мы не обсуждали контрактную историю. Обсуждали желание работать с командой дальше. Меня волновало только одно: что в своем интервью после Евробаскета Базаревич сказал, что хочет закончить. Для меня же было важным услышать, что Сергей Валерьянович хочет продолжать работу со сборной.

Принципиальное согласие его есть. Мы проговорили множество моментов. Каким видим наш состав в будущем, какой должна быть философия команды, куда, собственно, мы вообще идем. Очень хорошо поговорили о завершившемся турнире. И сошлись во мнении, что для нас важнее всего сейчас – построить правильный фундамент», - цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Базаревич: тренер-настройщикСергей Базаревич: тренер-настройщикДля Сергея Базаревича это был первый крупный турнир в роли главного тренера национальной команды.«У этой России есть бойцовский дух – она всегда борется до конца»«У этой России есть бойцовский дух – она всегда борется до конца»Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин – об игре сборной России на Евробаскете-2017, где наша команда заняла четвертое место.Андрей Кириленко: Базаревич? У нас нет возможности ждать. Сегодня мы будем разговариватьПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что нынешний наставник сборной России Сергей Базаревич должен остаться в команде.Обрад Фимич: Четвертое место на Евробаскете – удача для российского баскетболаБаскетбольный агент Обрад Фимич подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017.Баскетболисты сборной России сыграют в Нижнем Новгороде и Краснодаре матчи отбора ЧМ-2019Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о предстоящих матчах сборной России в отборе к ЧМ-2019.
Главные новости
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Барнсли» в Кубке лиги
Футбол
«Болонья» и «Интер» сыграли вничью
Баскетбол
Базаревич продолжит работать со сборной России
Футбол
«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
Футбол
«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу»
Футбол
«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»
Футбол
«Валенсия» разгромила «Малагу», Дзадза сделал хет-трик
Хоккей
Свитов дисквалифицирован на два матча за нарушение в матче с рижским «Динамо»
Футбол
«Челси» и «Манчестер Сити» интересуются 16-летним нападающим «Дженоа» Пеллегри
Футбол
ЦСКА сыграет с «Авангардом» без Акинфеева, Дзагоева и других лидеров команды
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости
Сергей Базаревич
Сергей Базаревичвсе новости