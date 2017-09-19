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«Болонья» и «Интер» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Симоне Верди. Сравнял результат ударом с пенальти Мауро Икарди.

На данный момент «Интер» с 13 очками лидирует в чемпионате Италии. У «Болоньи» пять очков и 11-е место.

В следующем туре «Интер» примет «Дженоа», а «Болонья» на выезде сыграет с «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

Матч

Болонья - Интер - 1:1 (1:0)

Голы

Верди 32 (1:0). Икарди 77 (1:1 - пен.).

Состав

Болонья: Миранте, Мбайе, Эландер, Масина, Гонсалес, Донса, Поли (Таидер, 72), Пулгар, Верди, Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 87)

Интер: Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо, Д'Амброзио, Кандрева (Брозович, 81), Мариу (Эдер, 50), Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Перишич, Икарди

Предупреждения:

Поли, 19; Донса, 44; Миранте, 76; Петкович, 77 - Д'Амброзио, 29; Эдер, 85; Нагатомо, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

19 сентября 21:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция


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