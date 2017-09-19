«Болонья» и «Интер» сыграли вничью

Матч пятого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Симоне Верди. Сравнял результат ударом с пенальти Мауро Икарди.

На данный момент «Интер» с 13 очками лидирует в чемпионате Италии. У «Болоньи» пять очков и 11-е место.

В следующем туре «Интер» примет «Дженоа», а «Болонья» на выезде сыграет с «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур