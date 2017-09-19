«Болонья» и «Интер» сыграли вничью
Матч пятого тура чемпионата
Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Хозяева вышли вперед
благодаря голу Симоне Верди. Сравнял результат ударом с пенальти Мауро Икарди.
На данный момент «Интер» с 13
очками лидирует в чемпионате Италии. У «Болоньи» пять очков и 11-е место.
В следующем туре «Интер»
примет «Дженоа», а «Болонья» на выезде сыграет с «Сассуоло».
Чемпионат Италии. Серия А
5-й тур
Матч
Голы
Верди 32 (1:0). Икарди 77 (1:1 - пен.).
Состав
Болонья: Миранте, Мбайе, Эландер, Масина, Гонсалес, Донса, Поли (Таидер, 72), Пулгар, Верди, Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 87)
Интер: Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо, Д'Амброзио, Кандрева (Брозович, 81), Мариу (Эдер, 50), Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Перишич, Икарди
Предупреждения:
Поли, 19; Донса, 44; Миранте, 76; Петкович, 77 - Д'Амброзио, 29; Эдер, 85; Нагатомо, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
19 сентября 21:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция