Валерий Белов: Мы очень довольны результатом и содержанием игры

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о победе над «Амуром» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы очень довольны результатом и содержанием игры. Была очень непростая поездка, плюс до этого мы дома потеряли очень много очков. Тем не менее игроки сегодня были в приличном состоянии, было хорошее движение.

Игра получилась интересной и результативной, но самым главным стали очки, которые мы сумели здесь взять. Не сказал, что мы в концовке отошли назад, просто соперник активизировался.

Играли по ситуации, но авантюр каких-то не допускали. Была возможность атаковать, делали это. Сыграли рационально», – приводит слова Белова официальный сайт «Амура».