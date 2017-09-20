Валерий Белов: Мы очень довольны результатом и содержанием игры
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о победе над «Амуром»
(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы очень довольны результатом и содержанием игры. Была
очень непростая поездка, плюс до этого мы дома потеряли очень много очков. Тем
не менее игроки сегодня были в приличном состоянии, было хорошее движение.
Игра получилась интересной и результативной, но самым
главным стали очки, которые мы сумели здесь взять. Не сказал, что мы в концовке
отошли назад, просто соперник активизировался.
Играли по ситуации, но авантюр каких-то не допускали. Была возможность атаковать, делали это. Сыграли рационально», – приводит слова Белова официальный сайт «Амура».
Матч
Амур - Витязь - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Голы:
Дедунов (Ли, Кузьмин), 2:37 (1:0). Романов (Швец-Роговой), 8:06 (1:1). Романов (Манкинен), 18:50 (1:2). Ушенин В. (Ушенин В., Бывальцев), 24:20 (2:2 - бол.). Никулин (Копейкин, Можик), 30:26 (2:3 - бол.). Макеев (Панков, Никулин), 45:38 (2:4). Манкинен (Риссанен, Выглазов), 52:48 (2:5). Коларж (Горшков, Ушенин В.), 54:37 (3:5).
Место и дата
19 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция