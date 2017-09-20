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Андрей Мартемьянов: «Амур» на выезде и дома – разные команды

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Витязя» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 «По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает все. Соперник имеет момент – реализовывает, мы имеем момент – не можем реализовать. «Витязь» цепко сыграл в обороне.

Волнует то, что «Амур» на выезде и дома – разные команды. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо.

Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, «спасали Россию», – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Амура».

Матч

Амур - Витязь - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы:

Дедунов (Ли, Кузьмин), 2:37 (1:0). Романов (Швец-Роговой), 8:06 (1:1). Романов (Манкинен), 18:50 (1:2). Ушенин В. (Ушенин В., Бывальцев), 24:20 (2:2 - бол.). Никулин (Копейкин, Можик), 30:26 (2:3 - бол.). Макеев (Панков, Никулин), 45:38 (2:4). Манкинен (Риссанен, Выглазов), 52:48 (2:5). Коларж (Горшков, Ушенин В.), 54:37 (3:5).

Место и дата

19 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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