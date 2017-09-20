Андрей Мартемьянов: «Амур» на выезде и дома – разные команды

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Витязя» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает все. Соперник имеет момент – реализовывает, мы имеем момент – не можем реализовать. «Витязь» цепко сыграл в обороне.

Волнует то, что «Амур» на выезде и дома – разные команды. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо.

Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, «спасали Россию», – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Амура».