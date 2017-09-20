Покер Месси помог «Барселоне» дома разгромить «Эйбар»

Жерар Деулофеу (слева), Лионель Месси (в центре), Андер Капа (справа) Фото: Gettyimages.ru

В матче пятого тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Эйбар» со счетом 6:1.

У победителей встречи покер оформил Лионель Месси и по одному мячу забили Луис Суарес и Паулиньо, а у гостей единожды отличился Серхио Энрич.

«Барселона» с 15-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 13-й строчке, имея в активе шесть очков.

В следующем туре каталонцы 23 сентября на выезде сыграют с «Жироной», а баски на следующий день примут «Сельту».

Примера

5-й тур