Покер Месси помог «Барселоне» дома разгромить «Эйбар»
В матче пятого тура чемпионата Испании «Барселона» дома
разгромила «Эйбар» со счетом 6:1.
У победителей встречи покер оформил Лионель Месси и по
одному мячу забили Луис Суарес и Паулиньо, а у гостей единожды отличился Серхио
Энрич.
«Барселона» с 15-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Эйбар»
расположился на 13-й строчке, имея в активе шесть очков.
В следующем туре каталонцы 23 сентября на выезде сыграют с «Жироной»,
а баски на следующий день примут «Сельту».
Примера
5-й тур
Матч
Голы
Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси
Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)
Предупреждения:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция