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Покер Месси помог «Барселоне» дома разгромить «Эйбар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жерар Деулофеу (слева), Лионель Месси (в центре), Андер Капа (справа)
Жерар Деулофеу (слева), Лионель Месси (в центре), Андер Капа (справа)Фото: Gettyimages.ru

В матче пятого тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Эйбар» со счетом 6:1.

У победителей встречи покер оформил Лионель Месси и по одному мячу забили Луис Суарес и Паулиньо, а у гостей единожды отличился Серхио Энрич.

«Барселона» с 15-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 13-й строчке, имея в активе шесть очков.

В следующем туре каталонцы 23 сентября на выезде сыграют с «Жироной», а баски на следующий день примут «Сельту».

Примера
5-й тур

Матч

Барселона - Эйбар - 6:1 (2:0)

Голы

Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси

Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)

Предупреждения:

нет - Капа, 11; Гальвес, 80

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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