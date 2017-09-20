Футболистки сборной России пропустили 6 безответных мячей от Англии в отборе ЧМ-2019
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче европейской квалификации ЧМ-2019 футболистки сборной
России проиграли команде Англии со счетом 0:6.
У победительниц встречи дубль оформила Тони Даггэн и по
одному мячу забили Никита Пэррис, Джоди Тэйлор, Джордан Ноббс, Лючия Бронз.
Стоит отметить, что россиянки с 30-й минуты играли в
меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля была удалена Ксения Цыбутович.
В следующем матче 24 октября сборная России примет в
Санкт-Петербурге команду Уэльса.
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