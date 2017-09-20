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Футболистки сборной России пропустили 6 безответных мячей от Англии в отборе ЧМ-2019

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче европейской квалификации ЧМ-2019 футболистки сборной России проиграли команде Англии со счетом 0:6.

У победительниц встречи дубль оформила Тони Даггэн и по одному мячу забили Никита Пэррис, Джоди Тэйлор, Джордан Ноббс, Лючия Бронз.

Стоит отметить, что россиянки с 30-й минуты играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля была удалена Ксения Цыбутович.

В следующем матче 24 октября сборная России примет в Санкт-Петербурге команду Уэльса.

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