Футболистки сборной России пропустили 6 безответных мячей от Англии в отборе ЧМ-2019

читайте также

Елена Фомина: Женская сборная России по футболу испытала на себе негатив британцев Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина заявила, что негативное отношение британцев к России перетекло из мужского футбола в женский.

Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.

Татьяна Щербак: Мы допустили ошибки и потому проиграли Вратарь женской сборной России по футболу Татьяна Щербак прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялись Капитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.