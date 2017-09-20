Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Анжи
Футбол  Авангард Курск- : -ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь- : -Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик- : -Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Свен Ульрайх: Я очень рад, что отстоял на ноль

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от победы над «Шальке» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

«Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три очка, – приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии». – Играть в гостях у «Шальке» всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу.

Футболисты «Шальке» хорошо играли, правильно передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог создать у наших ворот несколько моментов.

Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали хорошо, удачно разыгрывали комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы победили заслуженно.

Напомним, основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за травмы левой ноги.

Матч

Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)

Голы

Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер

Предупреждения:

Эмболо, 64 - Алькантара, 87

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 5-й тур «Вольфсбург» и «Вердер» сыграли вничью, «Шальке» уступил «Баварии» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей пятого тура чемпионата Германии по футболу.«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу»Матч пятого тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Аугсбурга».«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»Матч пятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».«Боруссия» (М) обыграла «Штутгарт»Матч пятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Штутгартом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Боруссии».Нойер вернется на поле не ранее январяПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что голкипер команды Мануэль Нойер перенес операцию на сломанной ноге и скоро приступит к реабилитации.
Баскетбол
Базаревич продолжит работать со сборной России
Футбол
«Лестер» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги
Футбол
«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Аугсбургу»
Футбол
«Бавария» на выезде обыграла «Шальке»
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Свен Ульрайх
Свен Ульрайхвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости