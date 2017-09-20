Свен Ульрайх: Я очень рад, что отстоял на ноль

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от победы над «Шальке» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

«Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три очка, – приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии». – Играть в гостях у «Шальке» всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу.

Футболисты «Шальке» хорошо играли, правильно передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог создать у наших ворот несколько моментов.

Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали хорошо, удачно разыгрывали комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы победили заслуженно.

Напомним, основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за травмы левой ноги.