Свен Ульрайх: Я очень рад, что отстоял на ноль
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от
победы над «Шальке» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.
«Я очень рад, что отстоял на ноль и что мы сегодня взяли три
очка, – приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии». – Играть в гостях у
«Шальке» всегда непросто, но мы хорошо выполнили нашу задачу.
Футболисты «Шальке» хорошо играли, правильно
передвигались. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время
розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда соперник смог
создать у наших ворот несколько моментов.
Мы должны поработать над этим. Но в атаке мы действовали
хорошо, удачно разыгрывали комбинации. Парни все сделали супер. Поэтому мы
победили заслуженно.
Напомним, основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за травмы левой ноги.
Матч
Шальке 04 - Бавария - 0:3 (0:2)
Голы
Левандовски 25 (0:1 - пен.). Родригес 29 (0:2). Видаль 76 (0:3).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Горецка, Маккени (Эмболо, 57), Арит (Коноплянка, 46), Калигиури, Керер, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 78)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Зюле, Мартинес (Хуммельс, 76), Толиссо (Видаль, 69), Киммих, Родригес, Руди, Коман, Левандовски (Алькантара, 65), Мюллер
Предупреждения:
Эмболо, 64 - Алькантара, 87
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция