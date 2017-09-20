Эрнесто Вальверде: Месси – самый умный футболист, из тех что видел
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде – о победе над «Эйбаром»
(6:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.
«Вам может показаться, что игра была легкой, но это не так, – приводит слова Вальверде Marca. – Счет крупный, но несмотря на это «Эйбар» создал нам несколько проблем. Они отважная команда. Сегодня мы смогли позволить себе дать отдохнуть нескольким игрокам и дать поиграть другим.
Покер Месси? Лионель – самый умный футболист, из тех что я видел. Ты никогда не знаешь, где он появится на поле и что сделает. Если он получает мяч, можно быть уверенным, что он из ничего преобразует хороший момент для команды.
Матч
Голы
Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси
Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)
Предупреждения:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция