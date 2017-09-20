Эрнесто Вальверде: Месси – самый умный футболист, из тех что видел

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде – о победе над «Эйбаром» (6:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.

«Вам может показаться, что игра была легкой, но это не так, – приводит слова Вальверде Marca. – Счет крупный, но несмотря на это «Эйбар» создал нам несколько проблем. Они отважная команда. Сегодня мы смогли позволить себе дать отдохнуть нескольким игрокам и дать поиграть другим.

Покер Месси? Лионель – самый умный футболист, из тех что я видел. Ты никогда не знаешь, где он появится на поле и что сделает. Если он получает мяч, можно быть уверенным, что он из ничего преобразует хороший момент для команды.