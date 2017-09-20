Паулиньо: Конфликт Неймара и Кавани? Я должен думать о «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо – о победе над «Эйбаром»
(6:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.
– Рад, что забил. Мои голы очень важны, – приводит слова Паулиньо Marca. – Они помогают команде
победить, что делает меня счастливым, что в свою очередь влияет на мою адаптацию.
Конфликт Неймара и Кавани? Не могу прокомментировать то, что
произошло в раздевалке «ПСЖ», ведь меня там не было. И мне не нужно говорить о Неймаре и Кавани, я
должен думать о «Барселоне».
Я благодарен тому, как меня приняли в «Барселоне». Я рядом с великими игроками. Лучший способ ответить – играть хорошо, помогать партнерам и выполнять поставленные задачи.
Матч
Голы
Месси 21 (1:0 - пен.). Паулиньо 38 (2:0). Суарес Д. 53 (3:0). Энрих 57 (3:1). Месси 59 (4:1). Месси 62 (5:1). Месси 87 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Пике, Семеду, Деулофеу (Видаль, 75), Паулиньо, Маскерано, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Роберто, 63), Суарес Д., Месси
Эйбар: Дмитрович, Жунка, Оливейра, Гальвес, Арбилья, Инуи, Энрих (Шарлес, 72), Хордан, Эскаланте, Капа (Пенья, 65), Гарсия Д. (Ривера, 77)
Предупреждения:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
19 сентября 23:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция