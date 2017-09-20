Паулиньо: Конфликт Неймара и Кавани? Я должен думать о «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо – о победе над «Эйбаром» (6:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.

– Рад, что забил. Мои голы очень важны, – приводит слова Паулиньо Marca. – Они помогают команде победить, что делает меня счастливым, что в свою очередь влияет на мою адаптацию.

Конфликт Неймара и Кавани? Не могу прокомментировать то, что произошло в раздевалке «ПСЖ», ведь меня там не было. И мне не нужно говорить о Неймаре и Кавани, я должен думать о «Барселоне».

Я благодарен тому, как меня приняли в «Барселоне». Я рядом с великими игроками. Лучший способ ответить – играть хорошо, помогать партнерам и выполнять поставленные задачи.