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Джошуа Киммих: Считаю, что мы победили заслуженно

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Шальке» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

«Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили «Шальке» создать несколько моментов у наших ворот.

 Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Матч

Бавария - Вольфсбург

Место и дата

22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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