Джошуа Киммих: Считаю, что мы победили заслуженно

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Шальке» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

«Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили «Шальке» создать несколько моментов у наших ворот.

Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».