Джошуа Киммих: Считаю, что мы победили заслуженно
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих – о победе над «Шальке»
(3:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.
«Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали
довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно
быстро смогли сделать счет 2:0. Однако мы позволили «Шальке» создать
несколько моментов у наших ворот.
Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно», - приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
Матч
Место и дата
22 сентября 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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